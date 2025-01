Formiche.net - Attacchi hacker filorussi all’Italia. Il cyber-caos come arma ibrida di Mosca

Una nuova ondata diinformatici, riconducibili a un gruppo operativo collegato alla Russia, ha colpito nelle ultime ore diversi ministeri e istituzioni italiane, generando disagi e interruzioni nei servizi online. I bersagli includono i siti dei ministeri degli Esteri, delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché quelli della Consob, dei Carabinieri, della Marina e dell’Aeronautica. Anche aziende del trasporto pubblico locale sono finite nel mirino. L’Agenzia per lasicurezza Nazionale è al lavoro per mitigare gli effetti e ripristinare i sistemi compromessi.NoName057(16): il collettivo dietro gliGlisono stati rivendicati dal gruppofilorusso NoName057(16), attivo dall’inizio del 2022. Questo collettivo, noto per le sue campagne diDDoS (Distributed Denial of Service), utilizza strumentiDDOSIA per sovraccaricare i sistemi bersaglio con richieste di rete ripetute, causando interruzioni del servizio.