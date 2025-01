Dilei.it - Anticipazioni Verissimo dell’11 gennaio: il racconto di Anna Lou Castoldi

Con la conclusione delle feste natalizie, tornano in onda tutti i programmi previsti per la nuova stagione televisiva. Come, che si era fermato con le puntate inedite per lasciare spazio ai best of e che è arrivato il momento di interrompere. Silvia Toffanin propone quindi le sue nuove interviste, con un parterre ricchissimo di ospiti e volti amati della nostra televisione. Ma chi vedremo all’interno del salotto più celebre di Canale5? Le, leSi comincia subito con i grandi nomi, con l’intervista adGaliena. L’attrice si racconterà di fronte a Silvia Toffanin tra vita privata e carriera. Non solo. Il 22 dicembre ha compiuto 70 anni, un traguardo importantissimo che l’ha portata a tracciare un bilancio della sua esistenza.