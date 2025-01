Thesocialpost.it - Verona, muore a 4 giorni dallo schianto in moto: Diego Zilio aveva 19 anni

Un’intera comunità è in lutto per la tragica scomparsa di, un ragazzo di 19deceduto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale. L’incidente si è verificato domenica scorsa a Pescantina.era in sella alla suaquando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è stato scaraventato violentemente sull’asfalto.I soccorsi sono giunti rapidamente sul posto, ma le condizioni del giovane sono apparse fin da subito estremamente critiche. Trasportato d’urgenza in ospedale, i medici hanno fatto tutto il possibile per salvarlo. Purtroppo, il grave trauma cranico subito nell’impatto non gli ha lasciato scampo, esi è spento nonostante gli sforzi dei sanitari. La notizia della sua morte ha lasciato la famiglia e l’intera comunità sotto shock, precipitando tutti in un dolore profondo e inconsolabile.