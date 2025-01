Amica.it - Un paio di camperos bassi per cavalcare il trend western di stagione

Se gli ultimi look di Bella Hadid in pieno stile texano hanno risvegliato nel proprio guardaroba il desiderio diil, c’è un accessorio capace di fare tutto il look da solo. I, ancora più comodi e versatili, sono tutto ciò di cui si ha bisogno perilsenza eccessi. Neri, classici e facili da abbinare, oppure marroni più originali o rossi, per un tocco funky che risveglia lo stile. Il tacco varia dai modellia quelli con qualche centimetro in più, valorizzando la silhouette e slanciando le gambe. Come abbinarli senza commettere errori e sembrare pronte per un rodeo urbano? Le migliori idee look da replicare, in inverno ed estate.