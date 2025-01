Ucraina-Russia Trump e il nuovo piano | la pace può attendere?

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –Donaldci ha ripensato? La guerra trava avanti da quasi 3 anni e il neo presidente degli Stati Uniti, che si insedia alla Casa Bianca il 20 gennaio, da mesi ribadisce il suo obiettivo: spingere Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky a trattare per porre fine al conflitto. “chiuderà la guerra molto rapidamente”, dice Elon Musk, spalla di lusso del presidente e punto di riferimento della nuova amministrazione, durante la chiacchierata su X con Alice Weidel, leader dell’Afd, partito tedesco di estrema destra., anche nelle ultime esternazioni in una conferenza stampa a Mar-a-Lago, ha ripetuto che “hanno perso centinaia di migliaia di uomini in una guerra che non sarebbe mai dovuta cominciare. Con me presidente non sarebbe iniziata.