Ilgiorno.it - Ucciso dal monossido in casa. Usava il braciere per scaldarsi

Da alcuni giorni non rispondeva al telefono alle chiamate dei parenti. E nemmeno a chi suonava alla porta disua. Un silenzio preoccupante. E infatti Mohamed Nachat, 60 anni, imbianchino di origine marocchina che viveva nella frazione Xino di Fonteno, in via Martiri della Libertà è stato trovato senza di vita: all’origine del decesso una intossicazione didi carbonio sprigionato da unche la vittimapere scaldare. A dare l’allarme mercoledì sono stati dei vicini. A fare la terribile scoperta sono stati carabinieri e vigili del fuoco dopo essersi introdotti nell’abitazione dell’artigiano. Vicino al corpo, anche il cane e il gatto, entrambi morti, che gli facevano compagnia. Durante gli accertamenti è stata rilevata traccia del gas, la sostanza letale proveniva probabilmente dal: nell’abitazione le forze dell’ordine hanno trovato le utenze domestiche disattivate.