Ilfattoquotidiano.it - Sinner ammette: “Mentirei se dicessi che non penso al caso Clostebol. Polemiche di Kyrgios? Gli rispondo così”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Con il ricorso al Tas della Wada relativo alche aleggia nella mente di Jannik, nella curiosità dei media e nelle chiacchiere degli appassionati di tennis, come può evitare l’altoatesino di farsi schiacciare dalla questione? “, seche non ci. Si tratta di qualcosa che è dentro di me da molto, troppo tempo – ha ammesso il campione azzurro in conferenza stampa alla vigilia degli Australian Open 2025 – Ma fare cose che mi danno gioia, soprattutto in questo momento, mi aiuta. E mi aiuta anche essere circondato da persone che conosco e mi conoscono bene, che tengono a me come persona oltre che come giocatore di tennis”. Una parte di sé che il numero uno al mondo ha voluto mostrare anche tramite i social, uno mezzo da lui poco frequentato, ma per forza di cose diventato parte del suo lavoro: “Con me c’è Alex (Meliss, ndr) che gestisce questa parte, e mi fido molto di lui.