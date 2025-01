Lettera43.it - Secondo The Lancet i morti a Gaza sono sottostimati del 41 per cento

Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica britannica Theha rivelato che il numero di persone uccise atra il 7 ottobre 2023 e il 30 giugno 2024 è stato significativamente più alto rispetto ai dati ufficiali riportati dal ministero della Salute palestinese. La ricerca, condotta dalla London School of Hygiene & Tropical Medicine (Lshtm), stima circa 64.260 decessi per lesioni traumatiche, contro i 37.877 dichiarati dalle autorità sanitarie locali nello stesso periodo, rappresentando una sottostima del 41 per.Il bilancio è ulteriormente sottostimato perché non conta lenon causate dalle armiLo studio suggerisce che l’effettivo bilancio delle vittime della campagna militare israeliana è probabilmente ancora più alto, perché considera lecausate dalle armi ma non quelle provocate dall’interruzione dell’assistenza sanitaria, dalla carenza di cibo, acqua potabile e igiene, nonché dai focolai di malattie.