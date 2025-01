Lapresse.it - Ramy Elgaml, fascicolo polizia locale: “Auto Carabinieri in frenata mentre il ragazzo cade”

“è in fase di caduta al suolo”la gazzella dei“sopraggiunge in“. E’ quanto si legge nel “di ricostruzione dinamica” dell’incidente del 24 novembre a Milano in cui ha perso la vita il giovane di origini egiziane durante un inseguimento deiall’incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta, a Milano. La relazione si basa sull’analisi dei 40 frame estrapolati dalle registrazioni delle due telecamere di pubblica sorveglianza installate sui pali della luce. Nei frame precedenti, alle ore 04:03:40 lo scooter, “ancora in assetto di marcia, si approssima alla rampa pedonale, seguito a distanza molto ravvicinata” dall’dei, “ind’emergenza”. Quindi lo scooter “in fase di perdita dell’assetto di marcia, si inclina sul fianco sinistro”.