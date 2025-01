Ilgiorno.it - Raffica di controlli in città. Su 50 persone identificate 15 avevano precedenti penali

Un importante dispiego di forze dell’ordine: polizia di Stato, carabinieri, polizia locale, guardia di finanza con unità cinofile e militari dell’operazione Strade sicure. Mercoledì la zona della stazione di Bergamo è stata teatro di un’estesa attività di controllo nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione e repressione di reati come lo spaccio di droga e il possesso di armi bianche deciso dalla prefettura. Isono stati effettuati in piazzale Marconi, alla stazione Autolinee, in piazzale Alpini e nelle vie Paglia e Bonomelli. Sono state controllate una cinquantina didi cui 15 cono di polizia. Un giovane trovato in possesso di un taglierino è stato denunciato.