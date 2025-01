Lanazione.it - Premio ’I Sellai di Pisa’ a Fire Desert

Il“Idi Pisa” era la corsa al centro del programma feriale a San Rossore in un pomeriggio che vedeva ancora una volta alternarsi corse in piano e in ostacoli. Dieci cavalli si sono sfidati sui 2000 metri in un handicap di non facile soluzione nel quale era stato eletto favorito Tamburo, ma il cavallo ha dovuto accontentarsi del secondo posto, battuto dache era montato dalla brava jockette Sara Spampatti. Alessandro Pisani (gentleman rider di buon livello), uno dei gestori de “Idi Pisa” di via Due Arni, ha proceduto come ogni anno a premiare con oggetti di abbigliamento ippico il proprietario e il fantino del cavallo vincitore. A Pisa il lavoro dio ebbe un grande impulso con l’arrivo dei cavalli a Barbaricina, uno dei tanti mestieri legati all’ippica.