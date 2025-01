Terzotemponapoli.com - NM Live – Napoli, arriverà Billing, non è detto che vada via Kvara nel mirino Chiesa e Dorgu

De Luca, Pià, Fava, Onofri, Cammaroto e Petrazzuolo sono intervenuti a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:NM– Francesco De Luca: “, addio possibile ditskhelia, Daniloin azzurro”– FRANCESCO DE LUCA, giornalista: “tskhelia? Non so se sia un addio probabile, ma è possibile. Ilvuole aprire le trattative alle sue condizioni. I 90 milioni a metà stagione non so se il PSG li vuole spendere. L’atteggiamento dimi sorprende fino a un certo punto, da tempo è calato il silenzio sul suo rinnovo. Ilha fatto la sua proposta ragionevole, con uno stipendio di circa 6 milioni, si dovevano accordare sulla clausola.