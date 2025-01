Puntomagazine.it - Munch e Kandinsky arrivano in Italia: le mostre da non perdere nel 2025

In questo nuovo anno, Palazzo Bonaparte a Roma e il museo MAGA di Gallarate ospiteranno le opere di due fra i principali rappresentanti delle Avanguardie del NovecentoIn apertura del nuovo anno, oltre che in occasione del Giubileo e del 25° anniversario della fondazione di Arthemisia (organizzazione che si occupa di progettare esposizioni temporanee o permanenti di carattere artistico-culturale), il Palazzo Bonaparte di Roma dedica una mostra all’opera del pittore norvegese Edvard(1863-1944), grande interprete della poetica espressionista.Dall’11 febbraio al 2 giugno, oltre cento opere provenienti direttamente dalMuseum di Oslo comporranno questo percorso espositivo monografico dal titolo “. Il grido interiore”. Danza sulla spiaggia,, 1904Il progetto, realizzato in collaborazione con il museo norvegese e la Reale Ambasciata di Norvegia a Roma, è curato dalla storica dell’arte ed esperta dell’opera di, Patricia G.