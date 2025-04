Le prime liti con i vicini per l8217auto 8220troppo rumorosa8221 in cortile cosa si sa sul duplice omicidio di Volvera

vicini di casa Simone Sorrentino e Chiara Spatola prima di togliersi la vita, si era trasferito nel palazzo di Volvera (Torino) dallo scorso febbraio ed erano subito iniziate le liti con Simone per l'auto parcheggiata in cortile e giudicata dal killer "troppo rumorosa". Leggi su Fanpage.it Andrea Longo, l'uomo che ha ucciso idi casa Simone Sorrentino e Chiara Spatola prima di togliersi la vita, si era trasferito nel palazzo di(Torino) dallo scorso febbraio ed erano subito iniziate lecon Simone per l'auto parcheggiata ine giudicata dal killer "troppo rumorosa".

Le notizie più recenti da fonti esterne

Poste italiane, a Mistretta e Terme Vigliatore le prime tre colonnine di ricarica grazie al progetto Polis - A Mistretta e Terme Vigliatore operative le prime tre colonnine elettriche del Messinese, installate grazie al progetto Polis – “Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane, che ha come obiettivo quello di permettere la coesione economica, sociale e territoriale del Paese. L’intervento è parte... 🔗messinatoday.it

Its Prime ospita le finali regionali del progetto F1 in Schools - Firenze, 9 aprile 2025 – La Formula 1 fa tappa a Firenze, ma in una veste inedita: quella delle finali regionali del progetto F1 in Schools, la competizione internazionale che porta l’adrenalina delle piste dentro le scuole, coinvolgendo studenti e studentesse in una sfida di ingegno, tecnologia e passione. L’appuntamento è per il 12 e 13 aprile, nella sede fiorentina di Baker Hughes, azienda tecnologica leader nei settori dell’energia e dell’industria, nonché partner strategico di ITS Prime, la Tech Academy post diploma che ospita l’iniziativa. 🔗lanazione.it

Pallamano, serie A Gold. Vincono le prime quattro in classifica. Quinto successo consecutivo del Cingoli - Turno infrasettimanale per il massimo campionato. La ventiduesima giornata della serie A Gold 2024-25 di pallamano registra le vittorie delle prime quattro della classe che continuano l’entusiasmante duello punto a punto per la conquista della prima posizione. In apertura di giornata Cassano Magnago fa valere il fattore campo e regola la Raimond Sassari 29-21 andando via in progressione dopo il 16-13 della prima parte di gara. 🔗oasport.it