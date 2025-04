Napoli arriva il rinforzo in difesa intesa vicina possibile accelerata

arrivano conferme: si rinforza il reparto difensivo.La dirigenza del Napoli continua a lavorare con grande attenzione sul prossimo mercato estivo. Tanti i nomi scritti sul taccuino da Giovanni Manna, e tante le trattative intavolate dallo stesso ds azzurro nelle ultime settimane.Particolare attenzione al reparto difensivo, che quest’anno ha dimostrato di essere il vero punto di forza della squadra di Antonio Conte (miglior difesa con 25 gol subiti), e che l’anno prossimo necessiterà di rinforzi in vista delle varie competizioni che gli azzurri affronteranno. L’età di Juan Jesus e lo scarso utilizzo di Rafa Marin, poi, obbligano la dirigenza partenopea ad intervenire sul mercato.Napoli-Solet, chiusura vicina?E se Luca Marianucci sembra un colpo ormai messo a segno dal Napoli, c’è anche un’altra trattativa che nelle ultime settimane ha occupato la scrivania del Napoli e che, ormai, sembra anch’essa in dirittura d’arrivo. Spazionapoli.it - Napoli, arriva il rinforzo in difesa: intesa vicina, possibile accelerata Leggi su Spazionapoli.it Vicino l’accordo tra le parti,no conferme: si rinforza il reparto difensivo.La dirigenza delcontinua a lavorare con grande attenzione sul prossimo mercato estivo. Tanti i nomi scritti sul taccuino da Giovanni Manna, e tante le trattative intavolate dallo stesso ds azzurro nelle ultime settimane.Particolare attenzione al reparto difensivo, che quest’anno ha dimostrato di essere il vero punto di forza della squadra di Antonio Conte (migliorcon 25 gol subiti), e che l’anno prossimo necessiterà di rinforzi in vista delle varie competizioni che gli azzurri affronteranno. L’età di Juan Jesus e lo scarso utilizzo di Rafa Marin, poi, obbligano la dirigenza partenopea ad intervenire sul mercato.-Solet, chiusura?E se Luca Marianucci sembra un colpo ormai messo a segno dal, c’è anche un’altra trattativa che nelle ultime settimane ha occupato la scrivania dele che, ormai, sembra anch’essa in dirittura d’arrivo.

Altre fonti ne stanno dando notizia

