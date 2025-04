Entrano in scooter nel Maradona di notte Siamo i più forti – VIDEO

In due sullo scooter si introducono dentro il Maradona di notte. Lo stadio al buio, loro sullo scooter a illuminare il campo. Un VIDEO che circola sui social documenta la "bravata" di due ragazzi a Napoli. Il VIDEO, rilanciato anche dal giornalista Guido Olivares sul suo profilo X, ritrae i momenti di euforia dei giovani che festeggiano così:"Solo noi entriamo nello stadio Maradona di notte. E che to dic a fà"Clamoroso a #Napoli: due ragazzi si sono intrufolati con uno scooter al #Maradonapic.twitter.com/UnDUvoSvHW— Guido Olivares (@Guidolino8) April 26, 2025È evidente il grave problema di sicurezza.De Laurentiis: «Maradona? Io mi sono messo a disposizione. Loro mi hanno promesso entro il 30 aprile una relazione»Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto a Radio Crc, radio partner del club azzurro, per augurare Buona Pasqua ai tifosi del Napoli e ai napoletani di tutto il mondo.

