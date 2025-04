Papa Meloni straordinaria prova di efficienza grazie per impegno

Papa Francesco lungo le strade di Roma fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore, desidero sottolineare il grande impegno profuso e la straordinaria prova di efficienza dimostrata sotto il coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Esprimo il mio sentito ringraziamento – aggiunge in una nota – a tutte le amministrazioni coinvolte, tra cui il Ministero dell’Interno, la Prefettura e la Questura di Roma, le Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco, le Forze Armate, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, le strutture sanitarie e di protezione civile della Regione Lazio e delle altre Regioni, Roma Capitale, le aziende municipali responsabili della gestione dei servizi essenziali, l’ENAC, l’ENAV, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, i gestori delle infrastrutture di trasporto, mobilità e telecomunicazioni, nonché le donne e gli uomini del volontariato. Leggi su Ildenaro.it Roma, 26 apr. (askanews) – “Al termine della cerimonia funebre a San Pietro e del corteo che ha accompagnato il feretro diFrancesco lungo le strade di Roma fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore, desidero sottolineare il grandeprofuso e ladidimostrata sotto il coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia. “Esprimo il mio sentito ringraziamento – aggiunge in una nota – a tutte le amministrazioni coinvolte, tra cui il Ministero dell’Interno, la Prefettura e la Questura di Roma, le Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco, le Forze Armate, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, le strutture sanitarie e di protezione civile della Regione Lazio e delle altre Regioni, Roma Capitale, le aziende municipali responsabili della gestione dei servizi essenziali, l’ENAC, l’ENAV, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, i gestori delle infrastrutture di trasporto, mobilità e telecomunicazioni, nonché le donne e gli uomini del volontariato.

