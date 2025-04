Juve Monza streaming live e diretta TV dove vedere la sfida dello Stadium valida per la 34ª giornata di Serie A

Juve Monza streaming live e diretta TV: dove vedere la sfida valida per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2024/25La Juventus, dopo il ko di Parma, torna in campo all’Allianz Stadium per ospitare il Monza di Nesta ultimo in classifica. I bianconeri devono tornare a vincere per continuare la rincorsa Champions.Juve-Monza, match valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2024/25, sarà visibile su DAZN – tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC – e su Sky Sport, anche in diretta streaming su NOW e Sky Go. .com Juventusnews24.com - Juve Monza streaming live e diretta TV: dove vedere la sfida dello Stadium valida per la 34ª giornata di Serie A Leggi su Juventusnews24.com TV:laper la 34ªdel campionato diA 2024/25Lantus, dopo il ko di Parma, torna in campo all’Allianzper ospitare ildi Nesta ultimo in classifica. I bianconeri devono tornare a vincere per continuare la rincorsa Champions., match valido per la 34ªdel campionato diA 2024/25, sarà visibile su DAZN – tramite Smart TV, insu tablet e smartphone grazie all’app di DAZN omente su browser tramite il proprio PC – e su Sky Sport, anche insu NOW e Sky Go. .com

