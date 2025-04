Cosa sta accadendo tra Real e Barcellona lite sulla finale di Coppa l8217Atletico sbotta 8220Insopportabili8221

finale di Copa del Rey 2025 che vedrà in campo Real Madrid e Barcellona. In un clima torrido, tra infinite polemiche arbitrali e una vigilia che ha relegato il match a semplice contorno in quella che appare sempre più una mera lotta di potere tra i due club. In cui è intervenuto a sorpresa anche l'Atletico. Leggi su Fanpage.it Manca sempre meno alladi Copa del Rey 2025 che vedrà in campoMadrid e. In un clima torrido, tra infinite polemiche arbitrali e una vigilia che ha relegato il match a semplice contorno in quella che appare sempre più una mera lotta di potere tra i due club. In cui è intervenuto a sorpresa anche l'Atletico.

Copa del Rey, il Real Madrid non parteciperà alla conferenza stampa ma non solo: cosa sta accadendo; Cosa sta accadendo a Vinicius? Solo sei goal e cinque assist con il Real Madrid nel 2025; Mbappé in crisi, cosa gli sta succedendo: le delusioni col Real Madrid, il flop del Caen, le critiche alla mamma-agente; Cosa sta succedendo tra il Real Madrid di Perez e LaLiga di Tebas?.

