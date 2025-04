UFFICIALE – Atalanta Lecce si gioca o no La decisione finale alla vigilia

Atalanta-Lecce si giocherà o no domenica 27 aprile alle ore 20:45? Nonostante il clima di profondo lutto che ha colpito il club salentino per la scomparsa improvvisa di Graziano Fiorita, storico fisioterapista giallorosso, ecco la scelta definitiva.SCELTA finale – La gara, inizialmente prevista per venerdì sera, era stata rinviata proprio per permettere al Lecce di affrontare il dramma, ma la nuova data, decisa unilateralmente dalla Lega Serie A, ha lasciato amarezza e rassegnazione in casa giallorossa. La società avrebbe preferito spostare ulteriormente il match, magari dopo i funerali di Fiorita, considerando anche che l'Atalanta non ha impegni infrasettimanali imminenti. La Lega scelta ha scelto di fissare la riprogrammazione senza aprire ad alcuna mediazione, obbligando di fatto il Lecce ad accettare la decisione.

