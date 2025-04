Terribile esplosione in un porto in Iran 4 vittime e oltre 500 feriti

esplosione di questa mattina in un porto nel sud dell’Iran , secondo quanto riportato dai media statali. «Purtroppo, almeno quattro morti sono state confermate dai soccorritori», ha dichiarato alla televisione di stato il capo dell’organizzazione di soccorso e soccorso della Mezzaluna Rossa, Babak Mahmoudi. Feedpress.me - Terribile esplosione in un porto in Iran: 4 vittime e oltre 500 feriti Leggi su Feedpress.me Almeno quattro persone sono rimaste uccise e più di 500 ferite nella devastantedi questa mattina in unnel sud dell’, secondo quanto riportato dai media statali. «Purtroppo, almeno quattro morti sono state confermate dai soccorritori», ha dichiarato alla televisione di stato il capo dell’organizzazione di soccorso e soccorso della Mezzaluna Rossa, Babak Mahmoudi.

