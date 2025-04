A San Pietro l’incontro tra Trump e Zelensky Il presidente ucraino Colloquio dal potenziale storico

"Molto produttivo": così la Casa Bianca ha definito l'incontro tra il presidente Donald Trump e l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky, avvenuto a margine delle esequie di Papa Francesco.

