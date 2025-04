Iran esplosione nel porto di Shahid Rajaei morti e feriti

esplosione si è verificata in Iran, nel porto di Shahid Rajaei, nella città di Bandar Abbas. Il bilancio provvisorio delle vittime è di almeno quattro morti e oltre 500 feriti, secondo quanto riferito alla tv statale della Repubblica islamica da Babak Mahmoudi, capo dell’organizzazione di soccorso nazionale.L’esplosione nel porto di Shahid RajaeiL’esplosione è stata seguita da un incendio e il porto interessato è un importante scalo per il trasporto di container, che gestisce circa 80 milioni di tonnellate di merci all’anno. I video pubblicati sui social media hanno mostrato una colonna di fumo nero dopo l’esplosione. Altri hanno mostrato vetri rotti da edifici a chilometri di distanza dall’epicentro dell’esplosione. I filmati dei media statali hanno mostrato i feriti ammassati in almeno un ospedale, con le ambulanze in arrivo mentre i medici trasportavano rapidamente una persona in barella. Lapresse.it - Iran, esplosione nel porto di Shahid Rajaei: morti e feriti Leggi su Lapresse.it Una grandesi è verificata in, neldi, nella città di Bandar Abbas. Il bilancio provvisorio delle vittime è di almeno quattroe oltre 500, secondo quanto riferito alla tv statale della Repubblica islamica da Babak Mahmoudi, capo dell’organizzazione di soccorso nazionale.L’neldiL’è stata seguita da un incendio e ilinteressato è un importante scalo per il trasdi container, che gestisce circa 80 milioni di tonnellate di merci all’anno. I video pubblicati sui social media hanno mostrato una colonna di fumo nero dopo l’. Altri hanno mostrato vetri rotti da edifici a chilometri di distanza dall’epicentro dell’. I filmati dei media statali hanno mostrato iammassati in almeno un ospedale, con le ambulanze in arrivo mentre i medici trasportavano rapidamente una persona in barella.

