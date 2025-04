Fate chiasso per la Terra la protesta ambientalista durante i funerali di papa Francesco

durante i funerali di papa Francesco, il movimento ambientalista Extinction Rebellion ha compiuto un'azione dimostrativa al Colosseo, srotolando un grande striscione con la scritta "Disarmare la Terra", una frase pronunciata dallo stesso pontefice in una lettera pubblicata dal Corriere della Sera.

