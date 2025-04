Calci prosegue la riqualificazione di via Roma

prosegue spedito a Calci il cantiere per la riqualificazione dell'asse Certosa-Pieve, che da lunedì 28 aprile entrerà nella seconda ed ultima fase del Lotto 2. Sarà quindi riaperto al traffico il tratto di via Roma dall’incrocio con la Sp56 del Monte Serra (via Brogiotti) a piazza Cavallotti. Pisatoday.it - Calci, prosegue la riqualificazione di via Roma Leggi su Pisatoday.it spedito ail cantiere per ladell'asse Certosa-Pieve, che da lunedì 28 aprile entrerà nella seconda ed ultima fase del Lotto 2. Sarà quindi riaperto al traffico il tratto di viadall’incrocio con la Sp56 del Monte Serra (via Brogiotti) a piazza Cavallotti.

Ne parlano su altre fonti

Verde, Alfonsi: prosegue la riqualificazione arborea del Municipio I - “Continua la riqualificazione arborea delle strade di Roma: la prossima settimana inizieranno gli interventi a Via de Saint Bon, Via Racchia, Via Prevesa e Via Arminjon, mentre continueranno i lavori iniziati questi giorni in via Morin. il Dipartimento Tutela Ambientale metterà a dimora un totale di 121 nuove piante, generando un complessivo incremento del patrimonio verde dell’area” così in una nota l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi. 🔗romadailynews.it

Ambiente: assessora Roma, prosegue la riqualificazione arborea del Municipio I - L’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti ha annunciato che la riqualificazione arborea delle strade di Roma procede a pieno ritmo. La prossima settimana inizieranno gli interventi a via de Saint Bon, via Racchia, via Prevesa e via Arminjon, mentre i lavori in via Morin proseguono senza sosta. In totale, saranno piantate 121 nuove piante, aumentando il verde dell’area. Le nuove piante andranno a sostituire gli arbusti compromessi o giunti alla fine del ciclo di vita e occuperanno le tazze attualmente vuote. 🔗romadailynews.it

Nuovi marmi, porfido, fioriere e cestini in cortain: prosegue la riqualificazione della città - Completato il ripristino del porfido in via Bovio, in via di ultimazione la sostituzione dei marmi del corsello centrale e dei sanpietrini ammalorati o mancanti. In arrivo 3 fioriere fisse in Piazza Nettuno. E, infine, installati i nuovi cestini per i rifiuti in cortain, di tipologia... 🔗riminitoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Calci, prosegue la riqualificazione di via Roma; Campo da calcio di via Milanesi, approvato il progetto di riqualificazione; Maliseti e Iolo, campi riconsegnati. I lavori di riqualificazione con il Pnrr. Esultano le due squadre di calcio; Riqualificazione complesso Champagnat: se ne discute in Consiglio comunale. 🔗Cosa riportano altre fonti

Riqualificazione di via Roma, seconda fase di lavori a Calci - Prosegue spedito il cantiere per la riqualificazione dell'asse Certosa-Pieve, che da lunedì 28 Aprile entrerà nella seconda ed ultima fase del Lotto2. 🔗gonews.it