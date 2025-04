Giubileo delle persone con disabilità martedì la festa con Rossella Brescia e Rudy Zerbi

Non si fermano gli appuntamenti giubilari. Dopo quello degli Adolescenti e a poche ore dalla fine delle celebrazioni per i funerali di papa Francesco, lunedì 28 a martedì 29 aprile si terrà il Giubileo delle persone con disabilità

