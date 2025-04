Funerali di Papa Francesco Roma supera la sfida organizzativa

organizzativa per i Funerali di Papa Francesco che hanno richiamato a Roma migliaia di fedeli e centinaia di delegazioni straniere ha tenuto. "Il bilancio è di grande soddisfazione e allo stesso tempo concentrazione perché dobbiamo affrontare i giorni che verranno. La funzione di coordinamento e controllo di questa sala operativa ha garantito che tutto si svolgesse in maniera molto serena ed efficace. Mi è capitato spesso di gestire grandi eventi e c'è sempre qualcosina che potrebbe andare meglio, questa volta è andato tutto estremamente bene". Cosi' il Questore di Roma Roberto Massucci in relazione al funerale di Papa Francesco. "Voglio ringraziare personalmente tutto il servizio nazionale della Protezione civile, e soprattutto i tremila volontari e volontarie di Protezione civile che sono in prima linea nel dare assistenza ai fedeli, con la loro generosità e umanità. Agi.it - Funerali di Papa Francesco: Roma supera la sfida organizzativa Leggi su Agi.it AGI - La macchinaper idiche hanno richiamato amigliaia di fedeli e centinaia di delegazioni straniere ha tenuto. "Il bilancio è di grande soddisfazione e allo stesso tempo concentrazione perché dobbiamo affrontare i giorni che verranno. La funzione di coordinamento e controllo di questa sala operativa ha garantito che tutto si svolgesse in maniera molto serena ed efficace. Mi è capitato spesso di gestire grandi eventi e c'è sempre qualcosina che potrebbe andare meglio, questa volta è andato tutto estremamente bene". Cosi' il Questore diRoberto Massucci in relazione al funerale di. "Voglio ringraziare personalmente tutto il servizio nazionale della Protezione civile, e soprattutto i tremila volontari e volontarie di Protezione civile che sono in prima linea nel dare assistenza ai fedeli, con la loro generosità e umanità.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Papa Francesco, l’incontro con re Carlo e Camilla fatto in gran segreto pochi giorni fa. “Ora sarà William a partecipare ai funerali” - Il loro incontro era stato fissato in aprile, poi cancellato, poi a sorpresa recuperato in gran segreto. Re Carlo, capo della Chiesa Anglicana, ha salutato Papa Francesco il 9 aprile scorso nell’ultima visita di Stato che il sovrano britannico ha condotto in Italia. Il Re e la Regina, in quella che avevano definito un’”occasione speciale” avevano coronato l’intenzione di salutare il santo padre in Vaticano in una breve visita che, alla fine, è stata testimoniata da una foto e da un post pubblicato sui social alla pagina ufficiale della Royal Family. 🔗ilfattoquotidiano.it

Funerali di Papa Francesco: arrivo last minute di Zelensky. Piazza San Pietro è già piena - Tutto pronto per l’ultimo saluto a Papa Francesco sul sagrato della Basilica di San Pietro. Migliaia di fedeli in fila dalle prime luci dell’alba, varchi aperti intorno alle 5:30 per entrare in via della Conciliazione. Imponenti le misure di sicurezza in vista delle circa 160 delegazioni di capi di Stato e di governo e delle oltre 200mila persone che parteciperanno alle esequie. Montati oltre 10 maxi schermi tra piazza San Pietro e via della Conciliazione, fino ad arrivare a Castel Sant’Angelo e piazza Risorgimento. 🔗secoloditalia.it

Funerali di Papa Francesco: è iniziata la cerimonia a San Pietro. 250.000 fedeli per l'ultimo saluto al Pontefice. Segui la diretta - Si stanno svolgendo le solenni esequie di papa Bergoglio. Tra leader mondiali, fra cui Donald Trump e Zelensky, personalità religiose e teste coronate 🔗vanityfair.it

Ne parlano su altre fonti

I funerali di papa Francesco, a Roma c'e' anche Julian Assange; Green zone, scuole chiuse e stop ai bus. Così Roma si ferma per i funerali di papa Francesco; Funerali Papa Francesco, capi di Stato e leader presenti a Roma. FOTO; Funerali di Papa Francesco, il servizio dei media vaticani. 🔗Approfondimenti da altre fonti

I funerali di papa Francesco, a Roma c'e' anche Julian Assange - Bautista attacca: "Alcaraz va a letto alle 7 del mattino, si prenda esempio dall'Italia" Olio di oliva del supermercato, classifica Altroconsumo: quali sono i migliori, quanto costano e le sorprese ... 🔗msn.com

Funerali di Papa Francesco, già 140mila persone a San Pietro. DIRETTA - Ieri sera a San Pietro il rito della chiusura della bara, presenti anche i familiari del Pontefice. I funerali solenni inizieranno alle 10. Poi il corteo funebre per il centro di Roma. In campo quattr ... 🔗tg24.sky.it

Funerali Papa Francesco, il corteo funebre per le strade di Roma: in migliaia applaudono il passaggio del feretro - Kiev, 26 apr. (Adnkronos) - Tre civili sono stati uccisi e sette sono rimasti feriti nei bombardamenti russi nella regione di Donetsk. Lo ha riferito su telegram Vadym Filashkin, capo dell'amministraz ... 🔗ilfattoquotidiano.it