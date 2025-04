Festa degli asparagi e delle fragole

Festa degli asparagi e delle fragole. Un appuntamento ormai storico, che unisce la bontà dei prodotti locali al calore. Veronasera.it - Festa degli asparagi e delle fragole Leggi su Veronasera.it Il 26, 27, 30 aprile e dall'1 al 4 maggio 2025, Caselle di Isola della Scala, in provincia di Verona, si riempie di profumi, sapori e allegria con la 44esima edizione della. Un appuntamento ormai storico, che unisce la bontà dei prodotti locali al calore.

Festa degli asparagi di Tavagnacco, al via l'edizione numero 87 - L'ultimo week end di aprile e i primi due fine settimana di maggio (nei giorni 25, 26, 27, aprile, 1, 3, 4, 5, 10 e 11 maggio 2025) il Parco Comunale di via Tolmezzo a Tavagnacco ospiterà la tradizionale e attesissima Festa degli Asparagi, manifestazione ormai giunta alla sua edizione numero 87...

Panina, tagliolini e uova di don Alvaro. Bianchi racconta il menu della festa. Per l'occasione gli asparagi di bosco - Il proverbio recita: "Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi". Ma che sia per la colazione o per il pranzo, o magari per entrambi, l'importante anche in questa domenica di festa è stare tutti insieme a tavola. E dove altrimenti? La "chiesa" laica per eccellenza, punto di ritrovo per ogni festività che si rispetti, è qui che si ripete quel rito che accomuna tutti gli italiani durante le celebrazioni, in questo caso pasquali.

Calcio a 5, fa festa l'Atletico Himera Terme: "Tra le realtà più sorprendenti del futsal siciliano" - Otto mesi fa era solo un progetto ambizioso, oggi è una delle realtà più sorprendenti del futsal siciliano. L'Atletico Himera Terme, squadra di calcio a 5 di Termini Imerese, ha saputo imporsi nel campionato, scalando la classifica e diventando una delle protagoniste della stagione.

Festa della fragola, ci siamo - Tutto è pronto nel comune altopolesano per la tradizionale "Festa della fragola", giunta quest'anno alla sua 44esima edizione.

"Il bel tempo ha provocato un calo dei prezzi di fragole e asparagi in vista della Pasqua" - Per molti grossisti, la Pasqua sembra talvolta essere addirittura più importante del Natale. Il ritorno dei prodotti locali sul mercato in volumi abbondanti rende il periodo che precede ...

Festa della Fragola: in Campania spettacoli gratis con Biagio Izzo - Festa della Fragola: in Campania tre giorni spettacoli gratis divertimento e buon cibo con la partecipazione di Biagio Izzo ...