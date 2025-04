Balboni su cartelli e slogan contro la presidente Meloni Deriva verbale inaccettabile

Balboni a intervenire sul tema, sottolineando che "una giornata che dovrebbe essere dedicata all'unità. Ferraratoday.it - Balboni su cartelli e slogan contro la presidente Meloni: "Deriva verbale inaccettabile" Leggi su Ferraratoday.it "A nome di Fratelli d'Italia, esprimo profonda preoccupazione per quanto accaduto durante il corteo del 25 aprile organizzato ieri dai centri sociali ferraresi". E' il vicesindaco Alessandroa intervenire sul tema, sottolineando che "una giornata che dovrebbe essere dedicata all'unità.

