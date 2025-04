La frana di Boccasuolo avanza di 27 metri in una notte e arriva al torrente Dragone VIDEO

metri di fronte franoso che nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 aprile sono avanzati verso valle, raggiungendo il torrente Dragone. E’ quanto accaduto in queste ore a Boccassuolo, dove dai primi giorni di aprile un’ampia porzione di monte e procede verso valle, interessando. Modenatoday.it - La frana di Boccasuolo avanza di 27 metri in una notte e arriva al torrente Dragone /VIDEO Leggi su Modenatoday.it Sono 27 idi fronte franoso che nellatra venerdì 25 e sabato 26 aprile sonoti verso valle, raggiungendo il. E’ quanto accaduto in queste ore a Boccassuolo, dove dai primi giorni di aprile un’ampia porzione di monte e procede verso valle, interessando.

