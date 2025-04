Nicolas Maupas chi è l’ex fidanzata bella e famosa Ludovica Coscione

Nicolas Maupas, classe 1998, è un giovane attore milanese che in poco tempo è riuscito a ottenere un enorme successo grazie ai ruoli interpretati in serie televisive importanti come Un professore, Mare fuori, Nudes, Sopravvissuti, Odio il Natale, Noi siamo leggenda e in film come Sotto il sole di AmalfiLo scorso anno è scoppiato il gossip su una presunta relazione tra Nicolas Maupas e Valentina Romani, anche lei attrice nonché sua collega in Mare Fuori, dove interpreta il ruolo di Naditza. La coppia è stata pizzicata insieme durante una vacanza in Normandia, ma il ragazzo non si è mai apertamente espresso a tal riguardo e ha sempre preferito schivare i riflettori del gossip. Parlando di amore in un'intervista a Vanity Fair dello scorso anno, si era limitato a confessare: "Penso che in una relazione il rispetto debba essere l'unica base possibile.

Cinema, dal 24 aprile arriva “L’amore, in teoria” con Nicolas Maupas - Roma, 14 mar. (askanews) – Al cinema dal 24 aprile “L’amore, in teoria” di Luca Lucini con Nicolas Maupas nei panni del protagonista che prova a destreggiarsi tra le contrastanti emozioni del sentimento più narrato della storia nel film. L’amore raccontato nei libri, quello illustrato dai grandi filosofi e che si insegna sui banchi di scuola appare molto semplice, in teoria. Ma l’amore, quello vero, sfugge ad ogni logica ed è un grande caos. 🔗ildenaro.it

“Tra guerre e crisi ambientali, oggi più che mai si ha paura di amare. Piantare il seme dell’amore è rischioso in un mondo che va a fuoco”: così Nicolas Maupas - “L’amore, in teoria”, al cinema dal 24 aprile, vede al centro i ragazzi di oggi – sullo sfondo di Milano – con le loro paure, la voglia di combattere per un ideale, ma anche che non ha paura a mostrare il lato più fragile contro un machismo imperante. I protagonisti sono Nicolas Maupas nei panni di Leone, un ragazzo che si troverà, per la prima volta, ad innamorarsi. Con lui ci sono anche Martina Gatti nei panni dell’attivista Flor, Caterina De Angelis è Carola l’amica di sempre di Leone, e l’irresistibile Francesco Salvi nei panni di un saggio senzatetto. 🔗ilfattoquotidiano.it

Nicolas Maupas: «L'amore fa paura, bisogna buttarsi. La mia generazione? Smarrita, serve rallentare per guardarsi intorno, non solo avanti» - L'attore è protagonista del film L'amore, in teoria di Luca Lucini, che a vent'anni da Tre metri sopra il cielo torna a raccontare i sentimenti 🔗vanityfair.it

