Caretta Caretta trovata morta a Capitello intervento

trovata senza vita, ieri, sulla spiaggia di Capitello, ad Ispani, una Caretta Caretta. Sul posto, i carabinieri e la Guardia Costiera di Palinuro. Questa mattina si è provveduto all’intervento di rimozione della carcassa a cura del personale dell’Asl Salerno. Accertamenti in corso per le. Salernotoday.it - Caretta Caretta trovata morta a Capitello, l'intervento Leggi su Salernotoday.it È statasenza vita, ieri, sulla spiaggia di, ad Ispani, una. Sul posto, i carabinieri e la Guardia Costiera di Palinuro. Questa mattina si è provveduto all’di rimozione della carcassa a cura del personale dell’Asl Salerno. Accertamenti in corso per le.

