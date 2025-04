Virtus domenica 27 aprile la sfida con Varese ecco dove vederla in tv

aprile 2025 - Terzultimo appuntamento della stagione regolare per la Virtus. Domani la formazione di Dusko Ivanovic scende in campo alla Segafredo Arena per affrontare la Openjobmetis Varese.Palla a due alle 19.30 per una sfida da vincere per consolidare la vetta della classifica, con Achille Polonara e compagni (lunedì alle 17 al Barberino Outlet l’incontro con i tifosi bianconeri, è possibile inviare le domande per l’ala bianconera a Sport.quotidiano.net - Virtus, domenica 27 aprile la sfida con Varese: ecco dove vederla in tv Leggi su Sport.quotidiano.net Bologna, 262025 - Terzultimo appuntamento della stagione regolare per la. Domani la formazione di Dusko Ivanovic scende in campo alla Segafredo Arena per affrontare la Openjobmetis.Palla a due alle 19.30 per unada vincere per consolidare la vetta della classifica, con Achille Polonara e compagni (lunedì alle 17 al Barberino Outlet l’incontro con i tifosi bianconeri, è possibile inviare le domande per l’ala bianconera a [email protected] ) vogliosi da una parte di vendicare la sconfitta dell’andata, dall’altra di continuare il loro ottimo momento di forma.“Affrontiamo una squadra che ha cambiato, negli due ultimi mesi, allenatore ed interpreti, riuscendo comunque a mantenere la stessa pericolosità offensiva e migliorando la parte difensiva - sottolinea l’assistant coach Daniele Parente -.

