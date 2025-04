Ferragni litiga con la follower Che cosa cattiva rissa social su Fedez

Ferragni e Fedez continua a far parlare. A due anni dalla separazione ufficializzata nel dicembre di due anni fa, l'eco mediatica e le emozioni non si sono ancora spente. Anzi, negli ultimi giorni, Chiara è tornata nel vortice delle polemiche proprio mentre cercava di mandare un messaggio di rinascita e forza alle sue follower. È stato un video su TikTok a far esplodere il caso. Ferragni, parlando della relazione tra Selena Gomez e Benny Blanco, aveva commentato con entusiasmo: "Auguro a tutte un rapporto di questo tipo", aggiungendo parole di incoraggiamento per invitare le donne a credere nel proprio valore e a non accettare rapporti tossici. Un'intenzione positiva, che però ha ricevuto un'ondata di commenti al vetriolo. Tra i tanti, una follower l'ha attaccata duramente: "Ci hai messo sei anni di corna senza fine per capire questo? Conveniva anche a te, eccome se ti conveniva. Iltempo.it - Ferragni litiga con la follower: "Che cosa cattiva", rissa social su Fedez Leggi su Iltempo.it Sembrava tutto finito, ma la storia tra Chiaracontinua a far parlare. A due anni dalla separazione ufficializzata nel dicembre di due anni fa, l'eco mediatica e le emozioni non si sono ancora spente. Anzi, negli ultimi giorni, Chiara è tornata nel vortice delle polemiche proprio mentre cercava di mandare un messaggio di rinascita e forza alle sue. È stato un video su TikTok a far esplodere il caso., parlando della relazione tra Selena Gomez e Benny Blanco, aveva commentato con entusiasmo: "Auguro a tutte un rapporto di questo tipo", aggiungendo parole di incoraggiamento per invitare le donne a credere nel proprio valore e a non accettare rapporti tossici. Un'intenzione positiva, che però ha ricevuto un'ondata di commenti al vetriolo. Tra i tanti, unal'ha attaccata duramente: "Ci hai messo sei anni di corna senza fine per capire questo? Conveniva anche a te, eccome se ti conveniva.

