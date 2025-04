Beautiful anticipazioni settimanali dal 26 aprile al 2 maggio 2025 Ridge ed Eric proiettati verso la grande sfida chi vincerà

Beautiful in onda nella settimana dal 26 aprile al 2 maggio? L'appuntamento quotidiano su Canale 5 con le vicende dei Forrester si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena, e nel corso delle prossime puntate assisteremo agli ultimi preparativi per quella che si preannuncia come la sfida del secolo nel campo della moda, e che vedrà Ridge ed Eric Forrester competere per aggiudicarsi il titolo di miglior stilista.Beautiful, trame settimanali al 2 maggioIl medico non ha buone notizie per Eric: sta morendo! La diagnosi del medico, che gli da solo pochi mesi di vita, fa precipitare Donna nella disperazione, e – subito dopo che lui se n'è andato – la costringe anche con un confronto con Katie, che nascosta ha ascoltato tutto. Quest'ultima insiste affinché la sorella informi Ridge delle reali condizioni di salute del padre, ma Donna è convinta che facendolo, peggiorerebbe la situazione.

