Marcus Rashford fra Milan Juve e Como | ma attenti ad un’altra big italiana

Ci sono buone possibilità di vederein Italia già da gennaio: tre squadre su di lui ma attenzione a una possibile outsiderpotrebbe davvero arrivare in Serie A (Foto: Ansa) – serieanews.comSe qualcuno avesse detto qualche anno fa cheavrebbe potuto lasciare il Manchester United per approdare in Serie A, forse sarebbe stato preso per un sognatore. Eppure, oggi questa ipotesi non è solo concreta, ma scatena una vera e propria corsa fra alcune delle squadre più importanti del nostro campionato.Dantus, passando per la suggestiva pista, la notizia ha già infiammato i cuori dei tifosi. Ma c’è un quarto indo che potrebbe sbaragliare tutti.Il Manchester United sembra essere disposto a lasciar partirein prestito fino a giugno, ma con una condizione chiara da parte delle pretendenti: gli inglesi dovranno accollarsi almeno la metà del faraonico stipendio del giocatore, che si aggira sui 10 milioni di euro annui.