L’ecatombe dei Tg

Non guardo più i tg, né pubblici né privati. Dicono solo falsità. Mi meraviglio che la gente non se ne accorga.ManiloPascaliVia emailGentile lettore, in verità oggi molti sono consapevoli che l’informazione fornita dai tg è quasi sempre faziosa: notizie distorte o taciute o totalmente inventate. Una per tutte: i russi che, esauritii missili, vanno all’assalto con le zappe. E perché non le sciabole e la cavalleria? Idiozie allo stato puro. E infatti i tg perdono ascolti e credibilità. Secondo una ricerca dello Studio Fasi, dal primo gennaio al 14.12.2024 il Tg1 ha perso il 3,79% del pubblico rispetto al 2023, il Tg5 il 2,42%, il Tg3 l’8,8%, RaiNews24 addirittura il 17,9%,Tgcom24 il 4,0% e SkyTg24 il 3,98%. Unica eccezione,l’incremento del TgLa7, dovuto alla crescita della rete e all’effetto traino.