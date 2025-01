Ilrestodelcarlino.it - Jan Balugani stroncato dalla meningite di tipo B: cos’è, sintomi e come si trasmette

Reggio Emilia, 10 gennaio 2025 – Janè morto dopo essere stato colpito dadiB. Le indagini di laboratorio, fa sapere l’Ausl di Reggio Emilia, hanno isolato il batterio Neisseria Meningitidis sierogruppo B (Meningococco B). Il macellaio di 33 anni è morto a Correggio lo scorso 4 gennaio nella sua abitazione di via Campagnola. L’autopsia sul corpo è stato effettuato alla Medicina legale di Modena, stamattina si sono svolti i funerali. Per prevenire la diffusione della malattia, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica si è attivato immediatamente per l’individuazione dei contatti stretti (famigliari, lavorativi e sociali) e nella giornata di sabato 4 gennaio sono state attuate le misure di profilassi.silaLa trasmissione della malattia avviene con l’emissione di goccioline di saliva che si emettono parlando, starnutendo, tossendo e pertanto sono a rischio di contagio le persone che hanno avuto contatto stretto (a distanza inferiore a 1 metro) e prolungato con l’ammalato nei 7 giorni precedenti la malattia.