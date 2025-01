In due fuori dalla Casa Ora i concorrenti tremano davvero | l’ultima decisione del Grande Fratello

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dopo l’addio di Jessica Morlacchi ilsembra aver preso il via anche dal lato ascolti. La puntata andata in onda mercoledì, infatti, è stata quella che ha registrato il maggior numero di telespettatori. Le liti, si sa, tirano parecchio e proprio grazie a quelle avvenute tra Helena e Ilaria e Jessica e Helena, il pubblico ha iniziato ad appassionarsi a questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.Le liti, come sappiamo, hanno visto arrivare un provvedimento disciplinare per le tre. A seguito della strigliata di Alfonso Signorini, per l’occasione arrivato nelladel, Jessica Morlacchi ha lasciato lain segno di protesta. Per la concorrente la punizione di finire al televoto insieme a Helena, e quindi essere stata equiparata a lei, non era corretta e ha abbandonato il reality.