Imprese: previsto boom di assuzioni in Irpinia e Sannio

Tempo di lettura: 4 minutiPer il trimestre gennaio – marzo 2025 sono programmate 6.980 assunzioni in provincia di Avellino e 4.830 in provincia di Benevento. Se si considera solo il dato relativo al mese di gennaio le entrate stimate sono 2.590 ine 1.800 nel.Ciò è quanto emerge dal Bollettino mensile del Sistema informativo “Excelsior”, realizzato da Unioncamere in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il supporto delle Camere di Commercio per la rilevazione presso le.Leche prevedono assunzioni nelle province di Avellino e Benevento sono pari al 15% del totale.In continuità con l’anno precedente, oltre il 60% delle assunzioni previste ine nelsi concentrerànel settore dei servizi. Inil comparto di attività con la maggiore domanda di lavoro è rappresentato dai servizi alle persone con 490 nuove posizioni ricercate a gennaio e 1.