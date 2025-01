Gelo polare e neve a bassa quota, ecco i giorni più freddi dell'anno

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –Temperature in picchiata con valori anche al di sotto dei -5 gradi ea bassissima. Sono in arrivo ipiù– da Milano a Roma, da Napoli in giù – nel quadro meteo di gennaio 2025: dalla prossima settimana infatti ilartico che calerà sull’Italia. Nei prossimi– spiegano i meteorologi del sito ilmeteo.it – l’alta pressione si spingerà fino a latitudini molto elevate, oltre la Gran Bretagna, puntando le zone polari. Questo movimento avrà delle ripercussioni importanti: quando una massa d’aria più calda raggiunge il Polo Nord, riesce infatti a scardinare ilpresente che, con movimento retrogrado (da est verso ovest) è costretto a scendere di latitudine. Ed è proprio quello che accadrà per l’inizio della settimana prossima: da Lunedì 13 Gennaio infatti un’imponente irruzione gelida in discesa dalla Russia investirà il nostro Paese.