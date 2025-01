Ilgiorno.it - Da Magenta ad Inveruno troppe scuole al freddo. Il sindaco di Parabiago chiede l’intervento della Città Metropolitana

(Milano), 10 gennaio 2025 - Problemi strutturali e disservizi tornano a colpire lesuperiori di competenzadi Milano, sollevando preoccupazioni tra studenti, genitori e istituzioni locali. Raffaele Cucchi, consigliere metropolitanoLega edi, insieme a Silvia Scurati, consigliere regionaleLega in Lombardia, hanno preso posizione su queste criticità. “L'anno nuovo inizia con i soliti disservizi nellegestite dalla,” denunciano Cucchi e Scurati. “Alla ripresa delle lezioni, ci sono state segnalate situazioni già evidenziate in passato ma rimaste irrisolte. Al Liceo Quasimodo di, i caloriferi non riescono a garantire un riscaldamento uniforme, e una parte del controsoffitto è ceduta, aumentando le preoccupazioni per la sicurezza.