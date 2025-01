Lettera43.it - Caso Stormy Daniels, Donald Trump condannato ma non andrà in carcere

è statoper ildei pagamenti alla pornostar, ma non dovrà scontare una pena detentiva né pagare una multa. Lo ha annunciato il giudice Juan Merchan leggendo la sentenza, che segna comunque una macchia sulla fedina penale del presidente eletto, rendendolo il primo nella storia degli Stati Uniti a essere riconosciuto colpevole di un reato.: «È una vergogna per il sistema»In un intervento in videocollegamento,ha respinto le accuse, definendole «una caccia alle streghe politica» e dichiarandosi innocente: «È stata una caccia alle streghe politica per danneggiare la mia reputazione, una vergogna per il sistema». L’avvocato Todd Blanche, presente anch’egli in videocollegamento con la Corte suprema statale, ha annunciato che verrà presentato un ricorso in appello contro la condanna, aprendo così la strada a ulteriori battaglie legali.