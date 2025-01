Thesocialpost.it - Caso Clostebol, fissata la data: il processo a Sinner andrò in scena il 16 e 17 aprile

C’è unada segnare il rosso sul calendario, per gli appassionati di tennis e in particolare per i tifosi dell’azzurro Jannik. L’annuncio ufficiale arriva da Losanna, dove il Tribunale arbitrale dello sport (Tas) ha fissato le date per l’udienza che riesaminerà il “” di Jannik.Ol procedimento si svolgerà a porte chiuse il 16 e 17presso la sede del Tas di Losanna, in Svizzera, quindi durante i due Atp 500 di Barcellona e di Monaco di Baviera (torneo, quest’ultimo, a cuiè iscritto). Si deciderà sul ricorso presentato dalla Wada contro l’assoluzione del tennista italiano decisa dalla Itia (International Tennis Integrity Agency).L'articolola: ilinil 16 e 17proviene da The Social Post.