Call center Marchese Usb | Manifestiamo per difendere i diritti dei lavoratori dalle spregiudicate logiche del  profitto

Tarantini Time QuotidianoUn abbattimento di circa il 15 % del costo del lavoro ed il taglio di tutele importanti per icome un graduale passaggio verso il non riconoscimento della malattia nei primi tre giorni, il controllo a distanza individuale, ma anche l’ abbattimento di circa il 50 % delle ore di permesso. Non da poco inoltre lo smantellamento della clausola sociale in caso di cambio d’appalto, ad opera del contratto pirata. Significa che in ogni ipotesi di cambio d’appalto, non sarebbe più garantito il riassorbimento da parte dell’appaltatore subentrante, determinando un attuale rischio di emorragia di posti di lavoro in un breve lasso di tempo.Altro aspetto rilevante del nuovo contratto la possibilità data alla sola organizzazione sindacale firmataria del nuovo ccnl, indipendentemente dalla reale rappresentanza, di nominare rappresentanti sindacali.