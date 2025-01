Anteprima24.it - Benevento, scippa borsa ad una donna in centro: arrestato 42enne

Tempo di lettura: 2 minutiNel pomeriggio di ieri 9 gennaio 2025, personale della Polizia di Stato della Questura dihain flagranza di reato un quarantaduenne del capoluogo, già noto alle forze dell’ordine, che poco prima avevato neldiunaad una.L’arresto è stato effettuato da personale della locale Squadra Volante a seguito della chiamata di emergenza al “113” da parte della vittima, la quale ha riferito che poco prima, mentre era ferma in auto, un uomo le aveva repentinamente sottratto ladandosi a precipitosa fuga.Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti hanno acquisito le prime informazioni essenziali al prosieguo delle indagini e finalizzati in particolare all’individuazione dell’autore del gesto. Acquisite dette informazioni gli operatori si ponevano alla ricerca della persona sospettata, perlustrando in modo certosino le strade cittadine finché non riuscivano a rintracciare la stessa che condotta in Questura, veniva sottoposta a foto-segnalamento e tratta in arresto per furto con destrezza.