Terzotemponapoli.com - Avv. Chiacchio sulla penalizzazione del Napoli: “Rischi nulli”

Leggi su Terzotemponapoli.com

L’Avv.ha recentemente espresso la sua opinione riguardo alla possibiledel, intervenendo durante la trasmissione “A Pranzo con Chiariello” su Radio CRC. Le sue dichiarazioni hanno offerto una visione legale e precisasituazione che coinvolge il club partenopeo, con un focus sul recente atto ritirato che ha generato preoccupazioni tra i tifosi e gli esperti di diritto sportivo.“L’atto è stato ritirato tempestivamente”Secondo l’avvocato Eduardo, ilnon corre alcuno in relazione all’atto che aveva inizialmente suscitato timori di una. L’avvocato ha spiegato che l’atto è stato prontamente ritirato, e non è stato mai sottoposto a giudizio. Questo significa che non c’è stato alcun risultato positivo o negativo, e l’atto non ha avuto alcun impatto sulle sorti del club.