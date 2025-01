Bergamonews.it - Apre il Conca Nevosa: “Una corsa contro il tempo, il comprensorio torna finalmente unito”

Leggi su Bergamonews.it

Foppolo – Carona. Un’apertura ‘integrale’ attesa da anni,possibile anche grazie alla neve arrivata in Alta Val Brembana negli ultimi giorni. Sabato 11 gennaiola seggioviain Val Carisole, neldi Foppolo-Carona.Ilvede dopo tre anni la prima apertura completa, con il ripristinato collegamento tra Foppolo e Carona. “È stata unail– spiega Marco Calvetti, direttore della stazione -. Abbiamo ultimato le verifiche tecniche in una situazione complessa, sbloccando la situazione una volta garantito il perfetto innevamento delle piste”.I collaudi del Ministero erano già stati completati negli ultimi mesi, a mancare erano solamente le ultime verifiche tecniche: “Nelle vacanze natalizie non avrebbe avuto senso far muovere i funzionari incaricati, la pista delnon sarebbe comunque potuta aprire per la mancanza di neve.