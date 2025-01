Ilrestodelcarlino.it - Applausi a Ravenna e Faenza

La Livio Neri ha aspettato l’arrivo di Babbo Natale sul parquet. Quest’anno infatti si è svolta la prima edizione del ’LivioNeri for Christmas’, un quadrangolare disputato il 22 dicembre tra le squadre under 15 e under 17 della Livio Neri e dell’Aics Forlì. In tutto sono stati coinvolti 60 ragazzi, scesi in campo agli ordini di arbitri federali che dopo due semifinali mattutine vinte largamente dai più grandi, hanno offerto al pubblico un pomeriggio denso di emozioni con la vittoria di un punto per l’Aics Under 15 nella finale terzo/quarto posto e per la Livio Neri Under 17 che si è quindi aggiudicata il trofeo finale. Se è vero che inziare l’anno del migliore dei modi è un ottimo viatico per i mesi in arrivo, nel sodalizio cesenate ci sono tutte le ragioni per godersi il momento: il 2025 è iniziato infatti con due giornate intensissime (il 4 e il 5 gennaio) in occasione della Leosì Winter Cup, nell’ambito della quale gli under17 hanno disputato ben 6 partite.