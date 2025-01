Lettera43.it - Alto-Adige, bambino di sette anni morto dopo un malore a scuola

Leggi su Lettera43.it

Tragedia in, dove undiaver accusato un. I fatti si sono verificati mercoledì in un istituto a Villa Ottone. Secondo quanto ricostruito,un’ora di pattinaggio il bimbo ha iniziato ad avere forti giramenti di testa. In pochi minuti ha perso i sensi ed è svenuto. Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno fornito i primi soccorsi alper poi trasportarlo d’urgenza all’ospedale di Brunico, dove però è deceduto pocol’arrivo. Sul suo corpo è stata disposta l’autopsia per chiarire la causa della morte e l’eventuale presenza di patologie pregresse.Articolo completo:diundal blog Lettera43